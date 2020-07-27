Негода у Бердянську: потоп у центрі міста, без світла кілька мікрорайонів

Зливи з грозами вранці 27 липня паралізували транспорт у центрі Бердянська Запорізької області.
Машини не їдуть, а пливуть центром міста, люди не можуть перейти дорогу, бо вода піднялася вище колін.
Через негоду знеструмлено мікрорайони Коса, Військове містечко та частково Нагірну частину в районі вулиці Софіївської.
Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання.
За прогнозами синоптиків, 27 липня на території Запорізької області короткочасні дощі, грози, місцями шквали до 15-20 м/с.
Водночас спекотно – вдень +27 +32.
Штормове попередження
Синоптики попереджають про погіршення погоди вдень 27 липня на заході та півдні України, а також у Житомирській області.
Зокрема, очікуються зливи, грози та шквали, які відповідають I рівню небезпеки (жовтий).
Джерело: Бердянськ 24
Фото: Бердянськ 24