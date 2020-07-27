Негода у Бердянську: потоп у центрі міста, без світла кілька мікрорайонів

Зливи з грозами вранці 27 липня паралізували транспорт у центрі Бердянська Запорізької області.

Машини не їдуть, а пливуть центром міста, люди не можуть перейти дорогу, бо вода піднялася вище колін.

Через негоду знеструмлено мікрорайони Коса, Військове містечко та частково Нагірну частину в районі вулиці Софіївської.

Бригади електриків працюють над відновленням електропостачання.











Злива перетворила Бердянськ на Венецію, без світла кілька мікрорайонів / 3 фотографии

За прогнозами синоптиків, 27 липня на території Запорізької області короткочасні дощі, грози, місцями шквали до 15-20 м/с.

Водночас спекотно – вдень +27 +32.

Штормове попередження

Синоптики попереджають про погіршення погоди вдень 27 липня на заході та півдні України, а також у Житомирській області.

Зокрема, очікуються зливи, грози та шквали, які відповідають I рівню небезпеки (жовтий).

Джерело: Бердянськ 24

Фото: Бердянськ 24