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Факты / Происшествия

Покушение на Демьяна Ганула: полиция установила личности нападавших

Полиция установила личности злоумышленников, которые обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула.

— Сейчас все участники происшествия установлены. Все они — жители города Южный в возрасте от 25-ти до 31 лет, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

После побега с места происшествия подозреваемые впоследствии оставили свои автомобили. Их исследуют правоохранители.

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— В настоящее время проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия, — отметили в полиции.

Пока о задержании подозреваемых правоохранители не сообщают.

Покушение на Демьяна Ганула

В Одесской области возле села Визирка 28 июля совершено покушение на активиста Демьяна Ганула. Нападавшие обстреляли его автомобиль.

Правоохранители объявили план Перехват и открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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