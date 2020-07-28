Полиция установила личности злоумышленников, которые обстреляли автомобиль активиста Демьяна Ганула.
— Сейчас все участники происшествия установлены. Все они — жители города Южный в возрасте от 25-ти до 31 лет, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.
После побега с места происшествия подозреваемые впоследствии оставили свои автомобили. Их исследуют правоохранители.
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— В настоящее время проводится осмотр транспортных средств, на которых мужчины передвигались. В одном из автомобилей обнаружен и изъят пистолет травматического действия, — отметили в полиции.
Пока о задержании подозреваемых правоохранители не сообщают.
Покушение на Демьяна Ганула
В Одесской области возле села Визирка 28 июля совершено покушение на активиста Демьяна Ганула. Нападавшие обстреляли его автомобиль.
Правоохранители объявили план Перехват и открыли уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.