Поліція встановила особи нападників, які обстріляли автомобіль активіста Дем’яна Ганула.

– Наразі усі учасники події встановлені. Всі вони – жителі міста Южне віком від 25-ти до 31-го років, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

Після втечі з місця події підозрювані згодом залишили свої автомобілі. Їх досліджують правоохоронці.

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– Наразі проводиться огляд транспортних засобів, на яких чоловіки пересувалися. В одному з автомобілів виявлено та вилучено пістолет травматичної дії, – зазначили у поліції.

Про те поки про затримання підозрюваних правоохоронці не повідомляють.

Замах на Дем’яна Ганула

В Одеській області поблищу села Визирка 28 липня скоєно замах на активіста Дем’яна Ганула. Нападники обстріляли його авто.

Правоохоронці оголосили про план Перехоплення та відкрили кримінальне провадження ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.