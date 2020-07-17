Покушение на Ботнара: мэр Черкасс назвал имя возможного заказчика

Глава Черкасского горсовета Анатолий Бондаренко назвал имя человека, который планировал покушение на его заместителя Юрия Ботнара. По его мнению, это местный депутат Максим Шадловский.

Мотивы возможного заказчика убийства мэр не комментирует.

— Этот депутат был подчиненным моего зама. Потом этого депутата сократили, и он стал простым специалистом. Возможно, с этого и началась история, — предполагает Анатолий Бондаренко.

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Максим Шадловский, по словам мэра, находится в оппозиции к городскому голове.

Покушение на заммэра Черкасс

16 июля стало известно об исчезновении заммэра Черкасс Юрия Ботнара.

Он ушел из дома и не вернулся, по этому факту правоохранители открыли уголовное производство.

Позже стало известно, что следователи ГБР предупредили его убийство, задержав заказчика, которым оказался один из депутатов горсовета.

Источник: Страна

Фото: Максим Шадловский