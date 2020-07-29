В Киеве напротив Рады провалилась дорога

В центре Киева на улице Михаила Грушевского напротив здания Верховной Рады произошло подмывание дороги, из-за чего она провалилась.

— В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось, — отмечают в КГГА.

Сейчас участок огородили, коммунальные службы занимаются устранением последствий инцидента.

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Движение по улице ограничили, однако пробки еще не образовались.

В апреле дорога провалилась в Соломенском районе города Киева. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.