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Факты / Происшествия

Возле Рады провалилась дорога — улицу Грушевского перекрыли

В центре Киева на улице Михаила Грушевского напротив здания Верховной Рады произошло подмывание дороги, из-за чего она провалилась.

— В результате аварии на водопроводе произошло подмывание проезжей части. Покрытие провалилось, — отмечают в КГГА.

В Киеве напротив Рады провалилась дорога

Сейчас участок огородили, коммунальные службы занимаются устранением последствий инцидента.

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Движение по улице ограничили, однако пробки еще не образовались.

В Киеве напротив Рады провалилась дорога

В апреле дорога провалилась в Соломенском районе города Киева. Авария произошла на улице Вадима Гетьмана.

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