У Києві навпроти Ради провалилася дорога

У центрі Києві на вулиці Михайла Грушевського навпроти будівлі Верховної Ради сталося підмивання дороги, через що вона провалилася.
– Внаслідок аварії на водопроводі відбулось підмивання проїжджої частини. Покриття провалилось, – зазначають в КМДА.
Наразі ділянку огородили, комунальні служби займаються усуненням наслідків інциденту.
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Рух вулицею обмежили, однак затори ще не утворилися.
У квітні дорога провалилася у Солом’янському районі міста Києва. Аварія сталася на вулиці Вадима Гетьмана.