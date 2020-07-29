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Факти / Надзвичайні події

Біля Ради провалилася дорога – вулицю Грушевського перекрили

У центрі Києві на вулиці Михайла Грушевського навпроти будівлі Верховної Ради сталося підмивання дороги, через що вона провалилася.

– Внаслідок аварії на водопроводі відбулось підмивання проїжджої частини. Покриття провалилось, – зазначають в КМДА.

У Києві навпроти Ради провалилася дорога

Наразі ділянку огородили, комунальні служби займаються усуненням наслідків інциденту.

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Рух вулицею обмежили, однак затори ще не утворилися.

У Києві навпроти Ради провалилася дорога

У квітні дорога провалилася у Солом’янському районі міста Києва. Аварія сталася на вулиці Вадима Гетьмана.

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