Обыск по месту жительства двух подозреваемых в совершении терактов в Киеве указывает на то, что именно эти злоумышленники причастны ко взрывам на станции метро Шулявская и в жилом доме на Подоле.

Об этом сообщил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко и добавил, что задержанным сообщено о подозрении по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Дома у одного из фигурантов правоохранители обнаружили газовый баллон, идентичный тому, который взорвался в подъезде дома в Подольском районе.

Его подельник был экспертом по конструированию устройств, работающих с газом и топливами различных видов.

Злоумышленники закладывали взрывчатку с целью шантажа людей. В ходе расследования на двух объектах правоохранители нашли записки, в которых задержанные требовали 50 биткоинов (около $500 тыс.) за то, что они их не взорвут.























Судимый и изобретатель: что известно о взрывах в Киеве и задержании террористов / 6 фотографий

Кого задержали

29 июля Служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве, которыми оказались мужчины 1960 и 1961 годов рождения.

Один из задержанных в 2013 году получил срок в тюрьме за убийство мужчины путем подрыва авто и вышел на свободу в 2017 году.

В то же время его подельник в свое время изобрел и запатентовал несколько устройств для переработки и обработки газовых смесей и топлива различных видов, установили следователи.

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Что взрывали и минировали в Киеве

17 июля возле станции метро Шулявская прогремел взрыв, в результате чего травмированы четверо граждан. Правоохранители установили, что в мусорной урне сработало радиоуправляемое самодельное взрывное устройство.







Судимый и изобретатель: что известно о взрывах в Киеве и задержании террористов / 2 фотографии

21 июля полицейские обезвредили подозрительную коробку возле одного из киосков возле станции метро Минская после получения сигнала о заминировании.

27 июля на втором этаже подъезда одного из жилых домов на Подоле взорвался газовый баллон. Люди не пострадали.

В этот же день было проверено сообщение о заминировании Андреевской церкви. Теракт не подтвердился.

Кроме того, на территории общества с ограниченной ответственностью на улице Оросительной обнаружено самодельное взрывное устройство, которое специалисты взрывотехнической службы изъяли на экспертизу.