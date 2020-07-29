Обшук за місцем мешкання двох підозрюваних у вчиненні терактів у Києві вказує на те, що саме ці зловмисники причетні до вибухів на станції метро Шулявська та у житловому будинку на Подолі.

Про це повідомив начальник ГУНП у Києві Андрій Крищенко та додав, що затриманим повідомлено про підозру за ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Вдома в одного з фігурантів правоохоронці виявили газовий балон, ідентичний тому, який вибухнув у під’їзді будинку в Подільському районі.

Його подільник був експертом з конструювання пристроїв, які працюють з газом і паливами різних видів.

Зловмисники закладали вибухівку з метою шантажу людей. Під час розслідування на двох об’єктах правоохоронці знайшли записки, в яких затримані вимагали 50 біткоїнів (близько $500 тис.) за те, що вони їх не підірвуть.























Судимий і винахідник: що відомо про вибухи в Києві та затримання терористів / 6 фотографий

Кого затримали

29 липня Служба безпеки України затримала двох організаторів серії вибухів у Києві, якими виявилися чоловіки 1960 і 1961 років народження.

Один із затриманих у 2013 році отримав термін у в’язниці за убивство чоловіка шляхом підриву авто та вийшов на волю у 2017 році.

Водночас його подільник свого часу винайшов і запатентував кілька пристроїв для переробки й обробки газових сумішей та палива різних видів, встановили слідчі.

Читайте: Не тільки на вулицях: Нацполіція і Нацгвардія посилює патрулювання в Києві

Що підривали і мінували в Києві

17 липня біля станції метро Шулявська пролунав вибух, внаслідок чого травмовано чотирьох громадян. Правоохоронці встановили, що у сміттєвій урні спрацював радіокерований саморобний вибуховий пристрій.







Судимий і винахідник: що відомо про вибухи в Києві та затримання терористів / 2 фотографии

21 липня поліцейські знешкодили підозрілу коробку біля одного з кіосків біля станції метро Мінська після отримання сигналу про замінування.

27 липня на другому поверсі під’їзду одного з житлових будинків на Подолі вибухнув газовий балон. Люди не постраждали.

Цього ж дня було перевірено повідомлення про замінування Андріївської церкви. Теракт не підтвердився.

Окрім того, на території товариства з обмеженою відповідальністю на вулиці Зрошувальній виявлено саморобний вибуховий пристрій, який фахівці вибухотехнічної служби вилучили на експертизу.