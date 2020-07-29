Служба безопасности Украины задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, именно они взорвали мусорник возле метро Шулявская и устроили взрыв в жилом доме на столичном Подоле.

Кроме того, они причастны к установлению взрывного устройства возле метро Минская, а еще один обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка.

После первого взрыва организаторы терактов прислали в адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ свои требования.

Они требовали перечислить им 50 биткоинов ориентировочной стоимостью $500 тыс. на электронный кошелек с зашифрованным сообщением в виде QR-кода.

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Взрывы возле метро Шулявская и Минская: задержаны подозреваемые, требовавшие $0,5 млн / 6 фотографий

Правоохранители идентифицировали владельцев и пользователей мобильных телефонов, места их пребывания и жительства и автотранспорт, который использовался для подготовки и совершения терактов.

Для совершения терактов злоумышленники использовали разные телефоны и карточки операторов мобильной связи.

Проведено 15 обысков по адресам проживания и пребывания фигурантов, во время которых изъяты вещественные доказательства.

Двум задержанным сообщено о подозрении по статье Террористический акт. Им грозит пожизненное заключение.

Взрыв на метро Минская

21 июля, около 12.30 прогремел взрыв на выходе из станции метро Минская.

По данным правоохранителей, были обезврежены еще два взрывных устройства, которые были закреплены между легковой машиной и киоском возле рынка Минский.

За последние две недели это был второй случай минирования на станциях метро. 17 июля во Киеве на станции Шулявская взорвался помойку, один человек пострадал.