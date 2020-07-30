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Факты / Происшествия

На Луганщине пьяный мужчина сорвал и сжег флаг Украины — его задержали

В Луганской области в селе Можникивка задержали 25-летнего мужчину, который в состоянии сильного алкогольного опьянения сорвал флаг Украины с флагштока и сжег его.

На Луганщине пьяный мужчина сорвал и сжег флаг Украины — его задержали

Полицейские установили личность правонарушителя, который совершил надругательство над государственным флагом.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства правонарушения, очевидцев происшествия и опрашивают свидетелей.

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По данным нарушения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины Надругательство над государственными символами.

Подобный инцидент уже случался в Одессе. В селе Ильинка Беляевского района неизвестный парень сорвал со столба возле дома культуры флаг Украины и вытер об него ноги. Сельский голова сообщил об этом в полицию.

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