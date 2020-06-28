В сторону оккупированного Донецка с подконтрольной Киеву территории запустили 15-метровый флаг Украины.

Акции приурочили ко Дню Конституции.

В пресс-центре ООС рассказали, что патриотическую акцию организовали волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества.

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— Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот флаг будет в каждом городе – и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске, – заявил волонтер Оскар.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня. Именно в 1996 году в ночь с 27 на 28 число Верховная Рада приняла Основной Закон.

Тогда же в стенах парламента впервые прозвучал гимн Украины.