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Факты / Происшествия

На Житомирщине мужчина из-за ревности облил жену бензином и поджег

29 июля селе Давыдовка Житомирской области мужчина поджег 41-летнюю гражданскую жену.

Женщина госпитализирована. Она получила ожоги II степени 20% тела.

Полицейские установили, что между парой возникла ссора на почве ревности.

50-летний мужчина облил бензином жену, которая в тот момент лежала и не ожидала подобного. Когда стала понятна серьезность намерений, женщина начала бежать, но одежда на ней моментально загорелась из-за брошенной спички.

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Начальник Хорошевского отделения полиции Николай Заречный сообщил, что женщина с помощью соседей смогла сбросить с себя горящую одежду и вместе потушить огонь.

Мужчину задержали. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту начато уголовное производство.

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Поджег женщины в Кременчуге

4 июня в Кременчуге мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег свою бывшую жену прямо на глазах прохожих.

Он пришел к ней на работу в магазин декоративной косметики и бытовой химии, а перед поджогом закрыл дверь изнутри.

Женщина не успела вовремя выбежать из помещения и от полученных травм погибла на месте.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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