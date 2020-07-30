На Житомирщині чоловік через ревнощі облив дружину бензином і підпалив

29 липня селі Давидівка Житомирської області чоловік підпалив 41-річну цивільну дружину.

Жінка госпіталізована. Вона отримала опіки II ступеня 20% тіла.

Поліцейські встановили, що між парою виникла сварка через ревнощі.

50-річний чоловік облив бензином дружину, яка в той момент лежала і не очікувала подібного. Коли стала зрозуміла серйозність намірів, жінка почала бігти, але одяг на ній моментально загорівся через кинутий сірник.

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Начальник Хорошівського відділення поліції Микола Зарічний повідомив, що жінка за допомогою сусідів змогла скинути з себе палаючий одяг і разом загасити вогонь.

Чоловіка затримали. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом розпочато кримінальне провадження.

Поліцейські продовжують встановлювати всі обставини події.

Підпал жінки у Кременчуці

4 червня в Кременчуці чоловік облив легкозаймистою рідиною і підпалив свою колишню дружину прямо на очах перехожих.

Він прийшов до неї на роботу в магазин декоративної косметики та побутової хімії, а перед підпалом закрив двері зсередини.

Жінка не встигла вчасно вибігти з приміщення і від отриманих травм загинула на місці.