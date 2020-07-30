Энди Картрайт умер в РФ – его тело расчленила жена

В Петербурге (Россия) умер репер Энди Картрайт (Александра Юшко), который родом из Украины.

По словам женщина, Энди Картрайт умер четыре дня назад. Однако, она никому об этом почему-то не рассказала.

Его жена утверждает, что супруг умер из-за передоза. После чего она расчленила тело музыканта и разложила по пакетам, которые разместила в холодильнике и в коридоре.

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Что делать с телом она так и не придумала, поэтому спустя четыре дня все таки позвонила адвокату.

Женщину задержали, а на месте происшествия работают судмедэксперты, ведь им необходимо установить действительно ли Энди умер от передозировки наркотиками.

Энди Картрайту было 30 лет. Публика его больше знает, как участника различных музыкальных проектах, в том числе Версус-баттла.

Женщина позже объяснила свой поступок тем, что не хотела, дабы ее супруга считали наркоманом.







В РФ умер репер Энди Картрайт: жена расчленила тело и жила с ним четыре дня (18+) / 2 фотографии

Смерть Джона Сэксона

Известный американский актер Джон Сэксон умер на 84-м году жизни, накануне своего дня рождения.

Причиной его смерти стали осложнения вследствие воспаления легких.