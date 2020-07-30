Енді Картрайт помер у РФ – його тіло розчленувала дружина

У Петербурзі (Росія) помер репер Енді Картрайт (Олександр Юшко), який родом з України.

За словами жінкb, Енді Картрайт помер чотири дні тому. Однак, вона нікому про це чомусь не розповіла.

Його дружина стверджує, що чоловік помер через передозування. Після чого вона розчленувала тіло музиканта і розклала в пакети, які розмістила в холодильнику і в коридорі.

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Що робити з тілом вона так і не вигадала, тому через чотири дні все таки подзвонила адвокату.

Жінку затримали, а на місці події працюють судмедексперти, адже їм необхідно встановити чи дійсно Енді помер від передозування наркотиками.

Енді Картрайту було 30 років. Публіка його більше знає, як учасника різних музичних проектів, зокрема Версус-баттла.

Жінка пізніше пояснила свій вчинок тим, що не хотіла, аби її чоловіка вважали наркоманом.







У РФ помер репер Енді Картрайт: дружина розчленувала тіло і жила з ним чотири дні (18+) / 2 фотографии

Смерть Джона Саксона

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