Погибший — педофил? Почему в Одесской области подростки убили и расчленили турка

В городе Белгород-Днестровский Одесской области 17-летние парень и девушка ночью ворвались в квартиру 68-летнего турка Хасана Илдирими. Подростки забили до смерти мужчину, а тело расчленили и закопали.

Когда правоохранители начали искать убийц, то опрашивали соседей и знакомых. Оказалось, что мужчина чаще всего общался с подростками.

Девочки. Водил ли девушек? Как часто? Да, каждый день. В последнее время одна была, черненькая. Я ее видел здесь несколько раз, — рассказывает сосед Никита.

Другие соседи рассказали, что девочка, которой лет 15-16, приезжала на такси. Турок рассчитывался за нее, и они шли в квартиру.

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17-летняя Элис, которую подозревают в убийстве, рассказала, что решила отомстить иностранцу из-за интимных отношений.

— Мы начали драться, после чего он потерял сознание. Со временем мы поняли, что он мертв. Пришли туда, чтобы избавиться от него. Зарезать, вынести и закопать в сумках. Там 14 мусорных мешков, — рассказала подозреваемая в убийстве Элис.

Соседи перешептываются, мол, извращенец получил свое, ибо был педофилом. Одна из девушек рассказала, что он и ее звал к себе, но она отказалась и ушла.

Известно, что 17-летние подростки живут в съемной квартире, пока их родители на заработках.

Подозреваемым может грозить пожизненное заключение.

В городе Белгород-Днестровский Одесской области 17-летние парень и девушка проникли в квартиру 68-летнего гражданина Турции, убили его, а потом расчленили.

Об исчезновении иностранца, который арендовал жилье в Белгород-Днестровском, в полицию сообщил его племянник. Осмотрев квартиру мужчины, правоохранители увидели следы крови.

Они отработали круг его общения и нашли причастных к исчезновению.