ДТП в Одессе: патрульные, которые спешили на вызов о суициде, совершили ДТП

В Одессе, на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина, произошло масштабное ДТП. Автомобиль патрульной полиции врезался в микроавтобус службы доставки воды.

В результате происшествия пострадали водители и пассажиры обоих транспортных средств.

Двое патрульных, которые находились в Тойота Prius, получили сотрясения головного мозга. Водитель и пассажирка микроавтобуса сломали ребра.

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В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что экипаж спешил на вызов о попытке самоубийства. Ранее стало известно, что девушка пыталась спрыгнуть с дома. Транспортное средство двигалось с мигалкой и сиреной.

Пострадавших в результате ДТП госпитализировали в больницу. Девушку, которая пыталась совершить суицид, также удалось спасти: туда отправился другой экипаж патрульных.



















Ехали на вызов о суициде: в Одессе авто патрульных влетело в бус, есть пострадавшие / 5 фотографий

ДТП в Одессе

В Одессе несовершеннолетний парень устроил ДТП в центре города.

12-летний парень сел за руль автомобиля, который дала ему мать, а после сбил ее и уехал.

Полиция задержала подростка и вернула родственникам, после чего он снова сел за руль и врезался в дерево.

Источник: Думская