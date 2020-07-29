Под Харьковом в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи погибла 43-летняя женщина.

Авария произошла вечером 28 июля в селе Циркуны.

Камеры сняли, как скорая сбила женщину, которая от удара погибла на месте.

Погибшая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода перед автомобилем Skoda, который на встречной полосе движения пропускал автомобиль скорой, чтобы осуществить поворот налево, установили правоохранители.

У машины, перевозившей медиков, перед столкновением с человеком “странно погасли фары”, сообщают очевидцы.

На видео попал момент торможения и звук удара. Присутствует нецензурная лексика. 18+.

Читайте: Второе смертельное ДТП на счету: на Закарпатье депутат сбил насмерть мотоциклиста

Во Львове водитель сбил девушку на обочине

Недавно во Львове 33-летний водитель на большой скорости сбил 16-летнюю девушку, которая двигалась по обочине.

В больнице у девушки врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и множественные ссадины.

Полиция разыскала виновника ДТП, который прятался после совершения преступления у своей матери.