ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП

В Одесі, на перехресті проспектів Шевченка і Гагаріна, сталася масштабна ДТП. Автомобіль патрульної поліції врізався у мікроавтобус служби доставки води.
У результаті події постраждали водії та пасажири обох транспортних засобів.
Двоє патрульних, які перебували в Тойота Prius, отримали струси головного мозку. Водій і пасажирка мікроавтобуса зламали ребра.
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У прес-службі патрульної поліції повідомили, що екіпаж поспішав на виклик про спробу самогубства. Раніше стало відомо, що дівчина намагалася зістрибнути з будинку. Транспортний засіб рухався з мигалкою і сиреною.
Постраждалих у результаті ДТП госпіталізували до лікарні. Дівчину, яка намагалася вчинити суїцид, також вдалося врятувати: туди вирушив інший екіпаж патрульних.
ДТП в Одесі
В Одесі неповнолітній хлопець влаштував ДТП в центрі міста.
12-річний хлопець сів за кермо автомобіля, який дала йому мати, а після цього збив її та поїхав.
Поліція затримала підлітка і повернула родичам, після чого він знову сів за кермо і врізався в дерево.
Джерело: Думська