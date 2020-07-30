PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Їхали на виклик про суїцид: в Одесі авто патрульних влетіло в бус, є постраждалі

В Одесі, на перехресті проспектів Шевченка і Гагаріна, сталася масштабна ДТП. Автомобіль патрульної поліції врізався у мікроавтобус служби доставки води.

У результаті події постраждали водії та пасажири обох транспортних засобів.

Двоє патрульних, які перебували в Тойота Prius, отримали струси головного мозку. Водій і пасажирка мікроавтобуса зламали ребра.

Читайте: Дивно згасли фари: під Харковом швидка на смерть збила жінку (18+)

У прес-службі патрульної поліції повідомили, що екіпаж поспішав на виклик про спробу самогубства. Раніше стало відомо, що дівчина намагалася зістрибнути з будинку. Транспортний засіб рухався з мигалкою і сиреною.

Постраждалих у результаті ДТП госпіталізували до лікарні. Дівчину, яка намагалася вчинити суїцид, також вдалося врятувати: туди вирушив інший екіпаж патрульних.

  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
  • ДТП в Одесі: патрульні, які поспішали на виклик про суїцид, вчинили ДТП
Їхали на виклик про суїцид: в Одесі авто патрульних влетіло в бус, є постраждалі / 5 фотографий

ДТП в Одесі

В Одесі неповнолітній хлопець влаштував ДТП в центрі міста.

12-річний хлопець сів за кермо автомобіля, який дала йому мати, а після цього збив її та поїхав.

Поліція затримала підлітка і повернула родичам, після чого він знову сів за кермо і врізався в дерево.

Джерело: Думська

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка