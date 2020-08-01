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Видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника (18+)

Появилось видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника.

Его опубликовал глава МВД Арсен Аваков.

На видео видно, как Скрипник держит в заложниках полицейского, а после падает от выстрела снайпера.

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Заложник успевает отбежать перед тем, как взрывается граната Скрипника.

— Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение полтавского террориста, который несколько дней скрывался. В результате слаженной работы полицейских злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате, — сказал он.


Захват заложников в Полтаве

23 июля в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники сотрудника полиции. Захват произошел, когда полицейские проводили спецоперацию по задержанию преступника за кражу авто.

Скрипник с полицейским выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115 и ехали в направлении Киева.

В Решетиловском районе Полтавской области он отпустил заложника и скрылся в лесу. Полицейские разыскивали злоумышленника восемь дней.

Ночью 1 августа он был ликвидирован возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.

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