Появилось видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника.

Его опубликовал глава МВД Арсен Аваков.

На видео видно, как Скрипник держит в заложниках полицейского, а после падает от выстрела снайпера.

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Заложник успевает отбежать перед тем, как взрывается граната Скрипника.

— Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение полтавского террориста, который несколько дней скрывался. В результате слаженной работы полицейских злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате, — сказал он.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка “полтавського терориста”, який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських — зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020



Захват заложников в Полтаве

23 июля в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники сотрудника полиции. Захват произошел, когда полицейские проводили спецоперацию по задержанию преступника за кражу авто.

Скрипник с полицейским выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115 и ехали в направлении Киева.

В Решетиловском районе Полтавской области он отпустил заложника и скрылся в лесу. Полицейские разыскивали злоумышленника восемь дней.

Ночью 1 августа он был ликвидирован возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.