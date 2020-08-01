Появилось видео ликвидации полтавского террориста Романа Скрипника.
Его опубликовал глава МВД Арсен Аваков.
На видео видно, как Скрипник держит в заложниках полицейского, а после падает от выстрела снайпера.
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Заложник успевает отбежать перед тем, как взрывается граната Скрипника.
— Ночные события в Опошне. К сожалению, опять неадекватное поведение полтавского террориста, который несколько дней скрывался. В результате слаженной работы полицейских злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате, — сказал он.
Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка “полтавського терориста”, який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських — зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.
Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Захват заложников в Полтаве
23 июля в Полтаве Роман Скрипник взял в заложники сотрудника полиции. Захват произошел, когда полицейские проводили спецоперацию по задержанию преступника за кражу авто.
Скрипник с полицейским выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115 и ехали в направлении Киева.
В Решетиловском районе Полтавской области он отпустил заложника и скрылся в лесу. Полицейские разыскивали злоумышленника восемь дней.
Ночью 1 августа он был ликвидирован возле поселка Опошня Зеньковского района Полтавской области.