З’явилося відео ліквідації полтавського терориста Романа Скрипника.

Його опублікував глава МВС Арсен Аваков.

На відео видно, як Скрипник тримає в заручниках поліцейського, а після падає від пострілу снайпера.

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Заручник встигає відбігти перед тим, як вибухає граната Скрипника.

– Нічні події в Опішні. На жаль, знову неадекватна поведінка Полтавського терориста, який кілька днів переховувався. В результаті злагодженої роботи поліцейських зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті, – сказав він.

Нічні події в Опишні. На жаль, знову неадекватна поведінка “полтавського терориста”, який кілька днів переховувався. Внаслідок злагодженої роботи поліцейських – зловмисник був ліквідований снайпером і підірвався на власній гранаті.

Дякую поліції за професійну роботу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020

Захоплення заручників у Полтаві

23 липня у Полтаві Роман Скрипник взяв у заручники співробітника поліції. Захоплення сталося, коли поліцейські проводили спецоперацію із затримання злочинця за крадіжку авто.

Скрипник з поліцейським виїхали з Полтави на автомобілі ВАЗ 2115 і їхали в напрямку Києва.

У Решетилівському районі Полтавської області він відпустив заручника і зник у лісі. Поліцейські розшукували зловмисника вісім днів.

Вночі 1 серпня його було ліквідовано біля селища Опішня Зіньківського району Полтавської області.