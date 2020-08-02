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Факты / Происшествия

Камера сняла падение 70-тонного крана на людей в Индии, 11 пошибших

11 человек погибли в субботу утром на судноверфи в индийском Вишакхапатнаме, где упал гигантский подьемный кран.

70-тонный кран, который был построен в Мумбае два года назад, но еще не был введен в эксплуатацию, проходил нагрузочные испытания. Во время них и произошла авария.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил об организации ведомственной комиссии, которая должна провести расследование и установить причину крушения крана.

— Мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые скорее выздоравливают, — сказал он.

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В Киеве кран упал на мужчину

В январе 2020 года на металлобазе в Дарницком районе Киева кран упал на человека.

29-летний мужчина, которого конструкцией крана прижало к забору, скончался на месте.

Сообщалось, что погибший находился в запрещенной зоне.

Источник: Indian Express

Фото: скриншот

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