Камера сняла падение 70-тонного крана на людей в Индии, 11 пошибших

11 человек погибли в субботу утром на судноверфи в индийском Вишакхапатнаме, где упал гигантский подьемный кран.
70-тонный кран, который был построен в Мумбае два года назад, но еще не был введен в эксплуатацию, проходил нагрузочные испытания. Во время них и произошла авария.
Министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил об организации ведомственной комиссии, которая должна провести расследование и установить причину крушения крана.
— Мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые скорее выздоравливают, — сказал он.
JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI
— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020
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В Киеве кран упал на мужчину
В январе 2020 года на металлобазе в Дарницком районе Киева кран упал на человека.
29-летний мужчина, которого конструкцией крана прижало к забору, скончался на месте.
Сообщалось, что погибший находился в запрещенной зоне.
Источник: Indian Express
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