Камера сняла падение 70-тонного крана на людей в Индии, 11 пошибших

11 человек погибли в субботу утром на судноверфи в индийском Вишакхапатнаме, где упал гигантский подьемный кран.

70-тонный кран, который был построен в Мумбае два года назад, но еще не был введен в эксплуатацию, проходил нагрузочные испытания. Во время них и произошла авария.

Министр обороны Индии Раджнат Сингх заявил об организации ведомственной комиссии, которая должна провести расследование и установить причину крушения крана.

— Мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые скорее выздоравливают, — сказал он.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI

— The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020