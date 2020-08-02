Камера зняла падіння 70-тонного крана на людей в Індії, 11 загиблих

11 людей загинули в суботу вранці на судноверфі в індійському Вішакхапатнамі, де упав гігантський підйомний кран.

70-тонний кран, який був побудований у Мумбаї два роки тому, але ще не був введений в експлуатацію, проходив навантажувальні випробування. Під час них і сталася аварія.

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх заявив про організацію відомчої комісії, яка повинна провести розслідування і встановити причину аварії крана.

– Мої думки із сім’ями загиблих. Нехай поранені швидше одужують, – сказав він.

JUST IN: At least 10 persons were crushed to death when a giant crane collapsed at Hindustan Shipyard limited at Visakhapatnam. More on https://t.co/X6u8VmjtSE | @SreeniExpress pic.twitter.com/eO728JvjRI — The Indian Express (@IndianExpress) August 1, 2020

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У Києві кран впав на чоловіка

У січні 2020 року на металобазі в Дарницькому районі Києва кран упав на людину.

29-річний чоловік, якого конструкцією крана притиснуло до паркану, помер на місці.

Повідомлялося, що загиблий перебував у забороненій зоні.

Джерело: Indian Express

Фото: скріншот