Камера зняла падіння 70-тонного крана на людей в Індії, 11 загиблих

11 людей загинули в суботу вранці на судноверфі в індійському Вішакхапатнамі, де упав гігантський підйомний кран.

70-тонний кран, який був побудований у Мумбаї два роки тому, але ще не був введений в експлуатацію, проходив навантажувальні випробування. Під час них і сталася аварія.

Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх заявив про організацію відомчої комісії, яка повинна провести розслідування і встановити причину аварії крана.

– Мої думки із сім’ями загиблих. Нехай поранені швидше одужують, – сказав він.

