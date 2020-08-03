Проверяют авто и чемодан: в Киеве два новых сигнала о минировании

Правоохранители проверяют два сигнала о минировании в Киеве.

В первом случае была перекрыта улица Старокиевская, на которой находится автомобиль, в котором может быть заложена взрывчатка.

Также полиция перекрыла движение на ул. Маршала Тимошенко, на которой был обнаружен подозрительный чемодан.

На обе улицы выехали взрывотехники.

В полиции пока не прокомментировали эти инциденты.

Захват банка в Киеве

3 июля в Киеве гражданин Узбекистана Каримов Сухроб захватил банк в БЦ Леонардо. В результате спецоперации СБУ он был задержан, никто не пострадал.

Заложником террориста была руководительница отделения банка, которую он угрожал взорвать взрывчаткой.

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Террорист требовал выхода в прямой эфир на телевидении. Перед задержанием к Каримову пустили журналистов.