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Факти / Надзвичайні події

Перевіряють авто і валізу: в Києві два нових сигнали про замінування

Правоохоронці перевіряють два сигнали про замінування в Києві.

У першому випадку було перекрито вулицю Старокиївську, на якій перебуває автомобіль, в якому може бути закладена вибухівка.

Перевіряють авто і валізу: в Києві два нових сигнали про замінування

Також поліція перекрила рух на вул. Маршала Тимошенка, на якій виявили підозрілу валізу.

Перевіряють авто і валізу: в Києві два нових сигнали про замінування

На обидві вулиці виїхали вибухотехніки.

У поліції поки не прокоментували ці інциденти.

Захоплення банку в Києві

3 липня в Києві громадянин Узбекистану Карімов Сухроб захопив банк в БЦ Леонардо. У результаті спецоперації СБУ його затримали, ніхто не постраждав.

Заручником терориста була керівниця відділення банку, яку він погрожував підірвати вибухівкою.

Читайте: Перше фото і все що відомо про Сухроба Карімова, який захопив банк у Києві

Терорист вимагав виходу у прямий ефір на телебаченні. Перед затриманням до Карімова пустили журналістів.

Джерело: Київ Оперативний

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