У центрі Запоріжжя вранці 4 серпня знайшли повністю обгоріле тіло дівчини.

Моторошна подія відбулася у сквері неподалік костелу Собор Бога Отця Милосердя.

Зазначається, що у соцмережах дівчина ділилася депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.

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За попередньою інформацією, дівчина облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.

Усі обставини трагедії встановлює слідство.

Підпал жінки на Полтавщині

Два місяці тому у Кременчуці сталося жорстоке вбивство – чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем.

Чоловік забіг за прилавок, облив жінку невідомою рідиною та підпалив: двері магазину він закрив зсередини, щоб вона не змогла врятуватися.

Від отриманих травм та опіків жінка загинула на місці.