У центрі Запоріжжя вранці 4 серпня знайшли повністю обгоріле тіло дівчини.
Моторошна подія відбулася у сквері неподалік костелу Собор Бога Отця Милосердя.
Зазначається, що у соцмережах дівчина ділилася депресивними думками, а всі останні фото були з пожежами або вогнем.
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За попередньою інформацією, дівчина облила себе легкозаймистою рідиною та підпалила.
Усі обставини трагедії встановлює слідство.
Підпал жінки на Полтавщині
Два місяці тому у Кременчуці сталося жорстоке вбивство – чоловік підпалив свою колишню дружину просто у магазині, де вона працювала продавцем.
Чоловік забіг за прилавок, облив жінку невідомою рідиною та підпалив: двері магазину він закрив зсередини, щоб вона не змогла врятуватися.
Від отриманих травм та опіків жінка загинула на місці.