Забирали пенсию и паи: в Николаеве супруги посадили дедушку на цепь

В Николаевской области супруги взялись ухаживать за пожилым дедушкой, который жил по соседству.

Они забирали деньги мужчины и его земельный пай, а когда дедушка начал им надоедать, то они повесили на него цепь и приковали во дворе, чтобы не ходил.

Местные жители сняли на видео, как дедушка пытается зайти в дом, но цепь мешает это сделать. Ролик быстро распространился по интернету и его увидела сельский голова Людмила Катанова, которая вызвала полицию и социальную службу.

Дедушку госпитализировали, а вот обидчики скрылись — полиция инкриминирует им незаконное лишение свободы.

Сын уморил родителей голодом

47-летний мужчина закрыл своих родителей в квартире, не оставив для них пищи.

Татьяна Андреевна со своим 91-летним мужем стали пленниками в собственной квартире. Почти неделю супруги провели взаперти, с пустым холодильником. А cоседи на их отчаянные крики о помощи даже не реагировали.

Чтобы не умирать от голода старый отец открыл газ. Соседи, услышав сильный запах газа таки вызвали оперативные службы. Из последних сил пенсионер прокричал, что им нечего есть — тогда правоохранители взломали дверь в квартиру.