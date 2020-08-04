Забирали пенсію та паї: у Миколаєві подружжя посадило дідуся на ланцюг

У Миколаївській області подружжя взялось доглядати за літнім дідусем, який жив по сусідству.

Вони забирали гроші чоловіка та його земельний пай, а коли дідусь почав їм надокучати, то вони почепили на нього ланцюг та прикували у дворі, аби не вештався.

Місцеві жителі зняли відео, як дідусь намагається дійти у будинок, але ланцюг заважає це зробити. Ролик швидко поширився інтернетом і його побачила сільський голова Людмила Катанова, яка викликала поліцію та соціальну службу.

Дідуся госпіталізували, а от кривдники втекли – поліція інкримінує їм незаконне позбавлення волі.

Син заморив батьків голодом

47-річний чоловік зачинив своїх батьків у квартирі, не залишивши для них їжі.

Тетяна Андріївна зі своїм 91-річним чоловіком стали бранцями у власній квартирі. Майже тиждень подружжя провело під замком, із порожнім холодильником. А cусіди на їхні відчайдушні крики про допомогу навіть не реагували.

Щоб не помирати від голоду старий батько відкрив газ. Сусіди, почувши сильний запах газу таки викликали оперативні служби. З останніх сил пенсіонер прокричав, що їм нічого їсти – тоді правоохоронці зламали двері в квартиру.