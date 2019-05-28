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Факты / Происшествия

Оставил лишь пачку соли: мужчина неделю морил голодом пожилых родителей

Мужчина устроил своим родителям настоящий голодомор как закончилась эта история, читайте в материале Фактов ICTV.

Оставил лишь пачку соли: мужчина неделю морил голодом пожилых родителей

47-летний мужчина закрыл своих родителей в квартире, не оставив для них пищи.

Татьяна Андреевна со своим 91-летним мужем стали пленниками в собственной квартире. Почти неделю супруги провели взаперти, с пустым холодильником. А cоседи на их отчаянные крики о помощи даже не реагировали.

Чтобы не умирать от голода старый отец открыл газ. Соседи, услышав сильный запах газа таки вызвали оперативные службы. Из последних сил пенсионер прокричал, что им нечего есть – тогда правоохранители взломали дверь в квартиру.

Хилых пенсионеров срочно забрали медики.

Сын свою причастность отрицает. В квартире оперативники не нашли никаких документов или банковских карточек, куда они делись неизвестно.

Активистам, которые решили защищать пенсионеров от собственного наследника, удалось узнать, что под видом ремонта он упрятал родителей на дачу, а сам целых пять лет сдавал их квартиру в аренду.

Жизни пенсионерки ничего не угрожает. Больше волнует судьба ее мужа. Дедушка загадочно исчез из палаты, а через несколько дней нашелся в психиатрической больнице. Как он туда попал – неизвестно.

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Сын уже пытался уговорить отца не обращаться в полицию. А когда услышал отказ – снова покинул его на произвол судьбы. За собственные средства активисты устроили пенсионеров в частный пансионат – под охраной. Потому что не известно, на что еще способен их сын.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в бассейне под Одессой утонул 6-летний мальчик.

Источник: Надзвичайні новини

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