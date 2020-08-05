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Факти / Надзвичайні події

Чорний дим видно з усіх частин міста: перші фото і відео пожежі в Аджмані

Відео пожежі в Аджмані, яка спалахнула ввечері 5 серпня, з’явилося в мережі.

Інцидент стався на місцевому арабському ринку.

Ринок є дуже популярним і сюди з’їжджаються люди з усієї країни.

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Довгий час він був закритий через пандемію коронавірусу.

Пожежа вже охопила всю територію ринку.

  • Пожежа на ринку в Аджмані (ОАЕ): ВІДЕО пожежі
  • Пожежа на ринку в Аджмані (ОАЕ): ВІДЕО пожежі
  • Пожежа на ринку в Аджмані (ОАЕ): ВІДЕО пожежі
  • Пожежа на ринку в Аджмані (ОАЕ): ВІДЕО пожежі
Чорний дим видно з усіх частин міста: перші фото і відео пожежі в Аджмані / 2 фотографии

 

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Публикация от Khaleej Times (@khaleejtimes)

Пожежа в Аджмані

Увечері 5 серпня спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані в ОАЕ. Вогонь охопив промислову зону.

Автомобілістів закликали обирати альтернативні маршрути руху.

Про жертви і постраждалих не повідомляється.

Фото: Egypt Today

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