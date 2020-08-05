Пожежа на ринку в Аджмані (ОАЕ): ВІДЕО пожежі

Відео пожежі в Аджмані, яка спалахнула ввечері 5 серпня, з’явилося в мережі.
Інцидент стався на місцевому арабському ринку.
Ринок є дуже популярним і сюди з’їжджаються люди з усієї країни.
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Довгий час він був закритий через пандемію коронавірусу.
Пожежа вже охопила всю територію ринку.
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එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ අජ්මාන් හි වෙළඳපොලේ දැවැන්ත ගින්නක් හටගනී; හේතුව හෝ තුවාල පිළිබඳ තවම තොරතුරක් නැත
Massive fire breaks out at market in Ajman, United Arab Emirates; no word yet on cause or injuries#ajmanfire #UAE #BreakingNews #Dubai pic.twitter.com/myvsMYqcrR
— Udesh Senavirathna (@UdeshSenavirat3) August 5, 2020
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Пожежа в Аджмані
Увечері 5 серпня спалахнула потужна пожежа на фруктово-овочевому ринку в Аджмані в ОАЕ. Вогонь охопив промислову зону.
Автомобілістів закликали обирати альтернативні маршрути руху.
Про жертви і постраждалих не повідомляється.
Фото: Egypt Today