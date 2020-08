Пожежа на ринку в Аджмані (ОАЕ): ВІДЕО пожежі

Відео пожежі в Аджмані, яка спалахнула ввечері 5 серпня, з’явилося в мережі.

Інцидент стався на місцевому арабському ринку.

Ринок є дуже популярним і сюди з’їжджаються люди з усієї країни.

Довгий час він був закритий через пандемію коронавірусу.

Пожежа вже охопила всю територію ринку.

