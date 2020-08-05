Вечером 5 августа вспыхнул мощный пожар на фруктово-овощном рынке в Аджмане в ОАЭ.

Огонь охватил промышленную зону.

На место выехали несколько пожарных машин.

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Гражданская оборона Аджмана призвала автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.

Аджманские пожарные оцепили это место и использовали воду и пену для тушения пожаров, которые вспыхнули во многих магазинах.

Взрыв в порту Бейрута

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил полгорода. По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония на одном из портовых складов.

Причиной взрыва стали сварочные работ на складе, где находились химикаты.

В результате взрыва погибли более сотни человек, ранены более 3 тыс.

Источник: Khaleej Times