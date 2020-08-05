Вечером 5 августа вспыхнул мощный пожар на фруктово-овощном рынке в Аджмане в ОАЭ.
Огонь охватил промышленную зону.
На место выехали несколько пожарных машин.
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Гражданская оборона Аджмана призвала автомобилистов выбирать альтернативные маршруты движения.
Аджманские пожарные оцепили это место и использовали воду и пену для тушения пожаров, которые вспыхнули во многих магазинах.
Взрыв в порту Бейрута
Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, который разрушил полгорода. По предварительным данным, сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония на одном из портовых складов.
Причиной взрыва стали сварочные работ на складе, где находились химикаты.
В результате взрыва погибли более сотни человек, ранены более 3 тыс.
Источник: Khaleej Times