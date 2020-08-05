Во что превратили Бейрут мощные взрывы — видео с дрона

Два мощных взрыва всколыхнули ливанскую столицу Бейрут во вторник, 4 августа.

В результате взрывов в портовой части города были ранены десятки людей.

В каждом магазине в коммерческом районе Хамра были разрушены витрины. Получили повреждения многие автомобили.

Громкие взрывы в районе порта Бейрута слышали во всем городе и за его пределами, а некоторые районы остались без электроэнергии.

В сети появилось большое количество видео со взрывами, в частности, с дрон сняли последствия взрывов.

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Причина взрыва в Бейруте

В Бейруте сдетонировали 2 750 тонн нитрата аммония, который привезли в порт города еще в 2014 году.

О причине взрыва в Бейруте отчитался министр внутренних дел Ливана Мохамед Фехми.

Предварительно, взрыв произошел во время сварочных работ на складе, где находился нитрат аммония.

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