Вбивство дитини на Чернігівщині: батько розповів, чому зарізав 8-річного сина

У селі Скоринець батько зарізав 8-річного сина і кинув у поле. Після він викликав поліцію і заявив, що дитина загубилася.

Дитина перебувала у батька на вихідних, а в понеділок їхала до мами. Батьки були розлучені. Відвозити хлопчика вирішили батько і дідусь.

Під час поїздки батько і син вийшли з авто і пішли прогулятися в лісосмугу, але до машини чоловік повернувся вже один.

Після невдалих спроб знайти дитину, на місце приїхала мати хлопчика і поліцейські, які проводили пошуки всю ніч.

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Після того, як на одязі чоловіка знайшли кров і під час обшуку закривавлений ніж, стало зрозуміло, що він вбивця. Батько зізнався, але де сховав труп дитини не сказав.

Чоловік поводився спокійно. На суді він сказав, що чув голоси, які говорили йому вбити сина.

Жителі села Скоринець шоковані тим, що відбулось. Один з них розповів, що на тілі дитини було кілька десятків колотих ран.

За словами заступника прокурора Чернігівської області Михайла Подоляка, чоловік дуже любив сина і часто йому дзвонив.

Також він розповів, що батько проходив лікування в 2018 році в обласній психоневрологічній лікарні.

Убийство ребенка в Черниговской области

3 серпня в Чернігівській області поліція затримала 30-річного батька за вбивство 8-річного сина.

2 серпня в поліцію надійшла інформація про зникнення дитини біля села Скоринець. Родичі не змогли знайти дитину власними силами, тому звернулися в поліцію.

Пізніше тіло дитини з численними ножовими пораненнями було знайдено в полі соняшників.