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Факты / Происшествия

Чистили канализационную яму: под Киевом погибли трое коммунальщиков

Трагедия произошла 5 августа около 23.00 в селе Пятигоры Тетиевского района Киевской области.

Коммунальщики чистили канализационную яму частного дома. Трое из них погибли из-за отравления парами газов.

Еще один госпитализирован в больницу.

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Неизвестно, почему рабочие не пользовались средствами защиты, поскольку такие случаи в последнее время не редкость.

Отравление коммунальщиков в Харькове

В конце июля в Харькове четверо коммунальщиков погибли во время ремонта коллектора на проспекте Гагарина.

Среди них — трое мужчин и женщина. Они выполняли дренажные работы в выпускном колодце.

Погибшие были без средств защиты.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay

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