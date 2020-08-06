Трагедія сталася 5 серпня близько 23.00 у селі П’ятигори Тетіївського району Київської області.
Комунальники чистили каналізаційну яму приватного будинку. Троє з них загинули через отруєння парами газів.
Ще одного госпіталізували до лікарні.
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Невідомо, чому робітники не користувалися засобами захисту, адже такі випадки останній часом непоодинокі.
Отруєння комунальників у Харкові
Наприкінці липня у Харкові четверо комунальників загинули під час ремонту колектора на проспекті Гагаріна.
Серед них – троє чоловіків та жінка. Вони виконували дренажні роботи у випускному колодязі.
Загиблі не мали на собі засобів захисту.