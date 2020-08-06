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Факти / Надзвичайні події

Чистили каналізаційну яму: під Києвом загинули троє комунальників

Трагедія сталася 5 серпня близько 23.00 у селі П’ятигори Тетіївського району Київської області.

Комунальники чистили каналізаційну яму приватного будинку. Троє з них загинули через отруєння парами газів.

Ще одного госпіталізували до лікарні.

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Невідомо, чому робітники не користувалися засобами захисту, адже такі випадки останній часом непоодинокі.

Отруєння комунальників у Харкові

Наприкінці липня у Харкові четверо комунальників загинули під час ремонту колектора на проспекті Гагаріна.

Серед них – троє чоловіків та жінка. Вони виконували дренажні роботи у випускному колодязі.

Загиблі не мали на собі засобів захисту.

Джерело: ДСНС

Фото: Pixabay

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