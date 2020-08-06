Новое кровавое ДТП на Старообуховской трассе: трое погибших

Под Киевом на Старообуховской трассе произошло серьезное ДТП с погибшими.
В результате аварии между двумя BMW погибли три человека, еще двое пострадали.
На снимках видно, что одна из машин во время ДТП превратилась в груду металла.
На место прибыли медики экстренной помощи и работники полиции.
Детали аварии устанавливаются.
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ДТП с детьми на Старообуховской трассе
12 июля в ДТП на Старообуховской трассе под Киевом погибли четыре человека: двое взрослых, 8-летняя девочка и 10-летний мальчик.
Виновником аварии стал пьяный водитель, который ранее был неоднократно судим.
15 июля на этой же автодороге снова столкнулись два авто, в которых погибли два человека.