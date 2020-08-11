PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Затащил в кусты: на Николаевщине подросток изнасиловал 7-летнюю девочку

В Первомайске, Николаевская области, подросток изнасиловал 7-летнюю девочку.

10 августа в полицию обратился отец девочки и рассказал, что 15-летний соседский парень затащил дочь в кусты, когда та играла на улице.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где следователи задержали его.

Правоохранители начали уголовное производство по фактов Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет.

Читайте: Забирали пенсию и паи: в Николаеве супруги посадили дедушки на цепь

Подростку грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Сейчас следствие продолжается. Предназначен ряд необходимых экспертиз, по результатам которых примут решение по злоумышленнику.

Изнасилование в Одесской области

В селе Староказачье Белгород-Днестровского района 13-летняя девочка стала жертвой отчима, который на протяжении всего прошлого месяца насиловал падчерицу неестественным способом.

Мужчина говорил девочке, что делает это специально, потому что потом никто не докажет его вину.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх