В Первомайске, Николаевская области, подросток изнасиловал 7-летнюю девочку.

10 августа в полицию обратился отец девочки и рассказал, что 15-летний соседский парень затащил дочь в кусты, когда та играла на улице.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где следователи задержали его.

Правоохранители начали уголовное производство по фактов Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет.

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Подростку грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.

Сейчас следствие продолжается. Предназначен ряд необходимых экспертиз, по результатам которых примут решение по злоумышленнику.

Изнасилование в Одесской области

В селе Староказачье Белгород-Днестровского района 13-летняя девочка стала жертвой отчима, который на протяжении всего прошлого месяца насиловал падчерицу неестественным способом.

Мужчина говорил девочке, что делает это специально, потому что потом никто не докажет его вину.