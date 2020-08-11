В Первомайске, Николаевская области, подросток изнасиловал 7-летнюю девочку.
10 августа в полицию обратился отец девочки и рассказал, что 15-летний соседский парень затащил дочь в кусты, когда та играла на улице.
Злоумышленника доставили в отдел полиции, где следователи задержали его.
Правоохранители начали уголовное производство по фактов Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет.
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Подростку грозит лишение свободы от 10 до 15 лет.
Сейчас следствие продолжается. Предназначен ряд необходимых экспертиз, по результатам которых примут решение по злоумышленнику.
Изнасилование в Одесской области
В селе Староказачье Белгород-Днестровского района 13-летняя девочка стала жертвой отчима, который на протяжении всего прошлого месяца насиловал падчерицу неестественным способом.
Мужчина говорил девочке, что делает это специально, потому что потом никто не докажет его вину.