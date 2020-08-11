У Первомайську, Миколаївська області, підліток зґвалтував 7-річну дівчинку.

10 серпня до поліції звернувся батько дівчинки та розповів, що 15-річний сусідський хлопець затягнув доньку у кущі, коли та гралася на вулиці.

Зловмисника доставили до відділу поліції, де слідчі затримали його.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактов Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

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Підлітку загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років.

Наразі досудове слідство триває. Призначена низка необхідних експертиз, за результатами яких ухвалять рішення щодо зловмисника.

Зґвалтування на Одещині

У селі Старокозаче Білгород-Дністровського району 13-річна дівчинка стала жертвою вітчима, який протягом усього минулого місяця ґвалтував падчерку неприродним способом.

Чоловік казав дівчинці, що робить це спеціально, бо потім ніхто не доведе його провину.