В Одесской области отчим месяц насиловал 12-летнюю падчерицу неестественным способом

В селе Староказачье Белгород-Днестровского района (Одесская область) 13-летняя девочка стала жертвой отчима, который на протяжении всего прошлого месяца насиловал падчерицу неестественным способом.

Об этом сообщила начальник службы по делам детей Староказацкого ОТО Ирина Иванова. По ее словам, мужчина говорил девочке, что делает это специально, потому что потом никто не докажет его вину.

Когда работники соцслужбы и полицейские приехали к родителям девочки, ее мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. У отчима также были явные признаки длительного употребления спиртного.

Но мать девочки отказалась писать заявление на мужа в полицию, а от работника соцслужб принять его не могут, поскольку заявить о том, что произошло, может только пострадавший.

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Сейчас девочку изъяли ребенка из семьи, она находится в центре социально-психологической реабилитации, проходит медицинский осмотр.

Психолог, которая работала с ребенком рассказала, что девочка даже работала ночью. Она собирала картошку у местного фермера, за что получала 300 грн, но деньги забирал себе отчим.

К сожалению, в Украине все чаще сообщают о случаях изнасилования детей в семье. Так, в Ровенской области 14-летняя девочка родила от отчима-педофила.

Девушка была запугана, поэтому ничего не рассказывала матери. А женщина даже не замечала, что ее дочь беременна.

Источник: Bessarabiainform