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Факты / Происшествия

В Мексике в ДТП с пассажирским автобусом погибли 13 человек, десятки пострадали

В Мексике произошло крупное ДТП на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.

Согласно предварительному отчету, автобус, направлявшийся в Пуэрто-Валларта, двигался с чрезмерной скоростью по мокрому асфальту из-за недавних дождей.

Пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение недалеко от зоны отдыха.

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В результате аварии погибли 13 человек, 24 пассажира – пострадали.

ДТП в Ивано-Франковской области

9 августа в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области три человека погибли из-за ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ.

Два человека пострадали. Из них один 2-летний ребенок.

Фото: Dreamstime

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