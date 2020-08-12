В Мексике произошло крупное ДТП на шоссе, соединяющем столицу страны Мехико и город Толука-де-Лердо.

Согласно предварительному отчету, автобус, направлявшийся в Пуэрто-Валларта, двигался с чрезмерной скоростью по мокрому асфальту из-за недавних дождей.

Пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение недалеко от зоны отдыха.

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В результате аварии погибли 13 человек, 24 пассажира – пострадали.

En accidente, al menos 10 muertos y 20 heridos en la México-Toluca https://t.co/6vILjBeFrP pic.twitter.com/MR0M0lrk0y — Milenio Edomex (@milenio_edomex) August 11, 2020

En #Edomex se implementa dispositivo de vialidad, tras cierre de circulación por accidente km 037+900 Ctra (1680) México (Ent Constituyentes)-Toluca (Lerma), tramo La Marquesa-Toluca #RutaAlterna Aut. México-Toluca mismo tramo dirección Toluca. Atienda indicación #GuardiaNacional pic.twitter.com/HJezO6Gadg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 11, 2020

ДТП в Ивано-Франковской области

9 августа в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области три человека погибли из-за ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и автомобиля ВАЗ.

Два человека пострадали. Из них один 2-летний ребенок.