У Мексиці сталася масштабна ДТП на шосе, що сполучає столицю країни Мехіко і місто Толука-де-Лердо.

Згідно з попереднім звітом, автобус, що прямував в Пуерто-Вальярта, рухався з надмірною швидкістю по мокрому асфальту.

Пасажирський автобус врізався в дорожню огорожу поряд із зоною відпочинку.

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В результаті аварії загинули 13 людей, 24 пасажири – постраждали.

En accidente, al menos 10 muertos y 20 heridos en la México-Toluca https://t.co/6vILjBeFrP pic.twitter.com/MR0M0lrk0y — Milenio Edomex (@milenio_edomex) August 11, 2020

En #Edomex se implementa dispositivo de vialidad, tras cierre de circulación por accidente km 037+900 Ctra (1680) México (Ent Constituyentes)-Toluca (Lerma), tramo La Marquesa-Toluca #RutaAlterna Aut. México-Toluca mismo tramo dirección Toluca. Atienda indicación #GuardiaNacional pic.twitter.com/HJezO6Gadg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 11, 2020

ДТП в Івано-Франківській області

9 серпня в Рожнятівському районі Івано-Франківської області три людини загинули через ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes і автомобіля ВАЗ.

Двоє людей постраждали. З них одна 2-річна дитина.