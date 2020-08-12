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Факти / Надзвичайні події

У Мексиці в ДТП з пасажирським автобусом загинули 13 людей, десятки постраждали

У Мексиці сталася масштабна ДТП на шосе, що сполучає столицю країни Мехіко і місто Толука-де-Лердо.

Згідно з попереднім звітом, автобус, що прямував в Пуерто-Вальярта, рухався з надмірною швидкістю по мокрому асфальту.

Пасажирський автобус врізався в дорожню огорожу поряд із зоною відпочинку.

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В результаті аварії загинули 13 людей, 24 пасажири – постраждали.

 

ДТП в Івано-Франківській області

9 серпня в Рожнятівському районі Івано-Франківської області три людини загинули через ДТП за участю мікроавтобуса Mercedes і автомобіля ВАЗ.

Двоє людей постраждали. З них одна 2-річна дитина.

Фото: Dreamstime

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