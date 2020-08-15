В Сумах 36-летний местный житель из-за ревности стрелял в своего знакомого с пневматической винтовки.

Правоохранители установили, что между мужчинами существует давний конфликт. После распития спиртных напитков мужчина решил пойти к своему знакомому для выяснения отношений. Однако разговор не вышел.

Злоумышленник открыл стрельбу с балкона из пневматического оружия. Пострадавший с пулевым ранением госпитализирован в больницу.

Во время обыска по месту жительства 36-летнего “стрелка” полицейские нашли винтовку, оснащенную патронами.

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В Сумах мужчина выстрелил в товарища из-за ревности / 2 фотографии

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Не так давно в Киеве продолжалось расследование еще одного убийства: в Оболонском районе 53-летний отец убил свою несовершеннолетнюю дочь, которая сделала ему замечание за то, что тот вернулся домой очень пьяным.

Агрессивный мужчина нанес 16-летней девочке несколько ударов в область головы, после чего связал и задушил.

Согласно решению суда, следующие 13 лет убийца проведет в тюрьме.