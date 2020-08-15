У Сумах 36-річний місцевий житель через ревнощі стріляв у свого знайомого з пневматичної гвинтівки.

Правоохоронці встановили, що між чоловіками існує давній конфлікт через ревнощі. Після розпиття спиртних напоїв чоловік вирішив піти до свого знайомого для з’ясування стосунків. Проте розмови не вийшло.

Зловмисник почав стрілянину з балкону з пневматичної зброї. Потерпілий з кульовим пораненням госпіталізований до лікарні.

Під час обшуку за місцем мешкання “стрільця” поліцейські знайшли гвинтівку, споряджену патронами.

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У Сумах чоловік вистрілив у товариша через ревнощі / 2 фотографии

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Не так давно у Києві тривало розслідування ще одного вбивства: в Оболонському районі 53-річний батько вбив свою неповнолітню доньку, яка зробила йому зауваження через те, що той повернувся додому напідпитку.

Агресивний чоловік наніс 16-річній дівчинці декілька ударів в область голови, після чого зв’язав та задушив.

Згідно з рішенням суду, наступні 13 років вбивця проведе у в’язниці.