У Києві на вулиці Рокоссовського троє іноземців напали на водія таксі і побили його. Відомо, що конфлікт виник через те, що чоловіки не могли вирішити першочерговість проїзду.

Тоді незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло автівки та побили його. Потім забрали сумку з документами та грошима і втекли.

Водія таксі з численними тілесними ушкодженнями, зокрема, переломом пальця руки, госпіталізували у лікарню.

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Побили і вкрали сумку з грошима: у Києві іноземці напали на водія таксі / 4 фотографии

Поліція встановила, що зловмисниками виявились іноземці 1977, 1985 та 1988 років народження. Їх затримали і повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 КК УКраїни – хуліганство.

Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

Водії таксі все частіше стають жертвами подібних нещасних випадків. Так, у липні цього року на Донеччині неповнолітній убив таксиста і продав його авто.

Відомо, що дорою між ним і водієм виник конфлікт через оплату за проїзд. Він тричі вдарив водія, від чого той помер на місці. Тіло загиблого неповнолітній сховав в очереті біля дороги.