В Киеве работники полиции объявили о подозрении мужчине за покушение на изнасилование 19-летней девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию Киева и сообщила, что ее знакомый хотел ее изнасиловать. Однако его остановила прохожая, которую он испугался и убежал.

Читайте: Лежала у дороги: под Одессой нашли обнаженное тело женщины

По словам девушки, она накануне потеряла сумку и договорилась о встрече с мужчиной, который нашел потерянную вещь.

— Во время передачи вещей мужчина начал приставать к девушке и повалил ее на землю. Потерпевшая начала сопротивляться и кричать. В этот момент неподалеку проходила женщина, шаги которой услышал злоумышленник, а затем он испугался и убежал, — сообщила полиция.

По данным правоохранителей, они установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался киевлянин 1969 года рождения, который не имеет постоянного места жительства.

Он уже привлекался к уголовной ответственности за различные преступления. Всего за решеткой он находился более тридцати лет.

Следователи Голосеевского управления полиции начали дело по ст. 15 (Покушение на преступление) и ст. 152 (Неоконченный покушение на изнасилование) УК Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.











В Киеве бездомный пытался изнасиловать 19-летнюю девушку / 3 фотографии

Случаи изнасилования

В начале августа в Первомайске, Николаевская области, подросток изнасиловал 7-летнюю девочку. В полицию обратился отец потерпевшей и сообщил, что 15-летний сосед затащил его ребенка в кусты, когда она игралась на улице.

Работники полиции задержали злоумышленника. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.