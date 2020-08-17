У Києві працівники поліції оголосили про підозру чоловіку за замах на зґвалтування 19-річної дівчини.

Постраждала звернулась до поліції Києва та повідомила, що її знайомий хотів її зґвалтувати. Проте його зупинила перехожа, яку він злякався та утік.

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За словами дівчини, вона напередодні загубила сумку та домовилась про зустріч з чоловіком, який знайшов втрачену річ.

– Під час передачі речей чоловік почав чіплятися до дівчини та повалив її на землю. Потерпіла почала чинити опір і кричати. У цей момент неподалік проходила жінка, кроки якої почув зловмисник, а відтак він злякався і втік, – повідомила поліція.

За даними правоохоронців, вони встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився киянин 1969 року народження, який не має постійного місця проживання.

Він вже притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. Загалом за ґратами він перебував більше тридцяти років.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали справу за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 152 (Незакінчений замах на зґвалтування) КК України. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.











У Києві безхатько намагався зґвалтувати 19-річну дівчину / 3 фотографии

Випадки зґвалтування

На початку серпня у Первомайську, Миколаївська області, підліток зґвалтував 7-річну дівчинку. До поліції звернувся батько потерпілою та повідомив, що 15-річний сусід затягнув його дитину у кущі, коли вона гралася на вулиці.

Працівники поліції затримали зловмисника. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.