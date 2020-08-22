На Одесщине в пруду утонул 8-летний мальчик

В Одессе в Белгород-Днестровском районе мертвым в пруду нашли 8-летнего мальчика, который был пропавшим без вести.

По информации полиции, 20 августа около 17.00 ребенок вышел из дома в магазин и не вернулась.

Уже 21 августа в 13.30 в милицию поступил звонок, что на берегу местного пруда нашли обувь ребенка. Однако во время поисковых работ водолазы не выявили тело мальчика.

Читайте: Утопили, а потом зарезали: в Киеве двое контрактников убили рыбака, чтобы погасить кредит

22 августа 2020 в 7.45 местные жители нашли в пруду тело ребенка. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Гибель ребенка в Днепропетровской области

Под Кривым Рогом на Днепропетровщине трагически погиб 7-летний мальчик: его тело нашли в озере на территории детского лагеря.

Инцидент произошел в первый же день пребывания ребенка в палаточном лагере. На бездыханном теле мальчика обнаружили ушибы, ссадины и гематомы.