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Факты / Происшествия

На Одесщине в пруду утонул 8-летний мальчик

В Одессе в Белгород-Днестровском районе мертвым в пруду нашли 8-летнего мальчика, который был пропавшим без вести.

По информации полиции, 20 августа около 17.00 ребенок вышел из дома в магазин и не вернулась.

Уже 21 августа в 13.30 в милицию поступил звонок, что на берегу местного пруда нашли обувь ребенка. Однако во время поисковых работ водолазы не выявили тело мальчика.

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22 августа 2020 в 7.45 местные жители нашли в пруду тело ребенка. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Гибель ребенка в Днепропетровской области

Под Кривым Рогом на Днепропетровщине трагически погиб 7-летний мальчик: его тело нашли в озере на территории детского лагеря.

Инцидент произошел в первый же день пребывания ребенка в палаточном лагере. На бездыханном теле мальчика обнаружили ушибы, ссадины и гематомы.

Источник: ГСЧС

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