На Одещині в ставку потонув 8-річний хлопчик

В Одесі у Білгород-Дністровському районі мертвим у ставку знайшли 8-річного хлопчика, який був зниклим безвісти.

За інформацією поліції, 20 серпня близько 17.00 дитина вийшла з дому до магазину і не повернулась.

Вже 21 серпня о 13.30 до правоохоронців надійшов дзвінок, що на березі місцевого ставка знайшли взуття дитини. Однак під час пошукових робіт водолази не виявили тіло хлопчика.

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22 серпня 2020 о 7.45 місцеві жителі знайшли у ставку тіло дитини. Наразі з’ясовуються всі обставини події.

Загибель дитини на Дніпропетровщині

Під Кривим Рогом на Дніпропетровщині трагічно загинув 7-річний хлопчик: його тіло знайшли в озері на території дитячого табору.

Інцидент стався першого ж дня перебування дитини у наметовому таборі. На бездиханному тілі хлопчика виявили забої, садна і гематоми.