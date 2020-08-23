В Кременецком районе Тернопольской области из уличного туалета достали мертвого новорожденного ребенка.

Таким нечеловеческим способом 34-летняя мать решила избавиться от ребенка, умолчав о своей беременности.

— Жительница Кременецкого района родила в ночь с 18 на 19 августа. Мужу ничего не рассказала, она выбросила ребенка в дворовый туалет и легла дальше спать. 21 августа она вышла на работу, где ей стало плохо, — говорится в сообщении.

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О беременности умолчала: в Тернопольской области женщина утопила младенца в уличном туалете / 2 фотографии

В больницу горе-мать госпитализировали с послеродовыми травмами и сильным кровотечением.

Родственники утверждают, что о беременности не догадывались, потому что женщина полного телосложения и ежедневно работала в поле.

Вместе с мужем она воспитывает двое детей 13-ти и 15-ти лет.

Судебно-медицинская экспертиза должна определить, родился ли мальчик живым. Следственные действия продолжаются.

Издевательства над ребенком на Винничине

В Винницкой области мать привязала 14-летнюю дочь на цепь и держала ее в доме.

Оказывается, так она пыталась перевоспитать ребенка: из-за нехватки внимания девочка часто убегала из дома и плохо училась.

С помощью цепи и ошейника 30-летняя мать привязала дочь держала ее в доме в течение двух часов.