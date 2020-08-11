Отказала в сексе: несовершеннолетнему убийце 12-летней девочки объявили подозрение

В Яготине Киевской области 15-летнему парню сообщили о подозрении в убийстве 12-летней девочки, которую он задушил из-за отказа в близости.
Если вина будет доказана, ему грозит пожизненное заключение.
— Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей, — сообщили в Бориспольской местной прокуратуре.
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Уголовное производство было открыто по ч. 2 п. 2 ст. 115 (Убийство малолетнего ребенка) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
О том, что в Яготине нашли убитой 12-летнюю девочку, стало известно 10 августа.
В преступлении сознался ее 15-летний знакомый, который показал, где оставил тело ребенка.
Он также рассказал, что после отказа в сексе задушил девочку ее же поясом.
Источник: Прокуратура Київської області